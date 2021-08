L’émotion risque d’être particulièrement forte, le 26 septembre, à l’America’s Center de Saint-Louis. Ce soir-là, pour la première fois depuis le décès de leur batteur Charlie Watts, Mick Jagger, Keith Richards et Ron Wood monteront sur scène pour tenter d’apporter un peu de bonheur à leurs fans. Car, comme on pouvait s’y attendre, les douze dates américaines de leur No Filter Tour, du 26 septembre au 20 novembre ont été maintenues.

“Les dates de la tournée des Rolling Stones se dérouleront comme prévu”, s’est contenté de déclarer laconiquement l’organisateur de la tournée. Mettant ainsi fin à une série de rumeurs concernant l’annulation de ces concerts, en mémoire du batteur emblématique qui avait rejoint la formation 58 ans plus tôt et avait participé à tous les albums du groupe (tout comme les seuls Mick Jagger et Keith Richards).

Le plus grand groupe du monde va donc honorer ses engagements, avec Steve Jordan à la batterie. Et il pourrait ne pas s’arrêter en si bon chemin. Selon la presse américaine, plusieurs grands festivals d’été essaieraient de les attirer en 2022. Les Stones n’ont pas encore donné leur réponse, mais auraient déjà fixé leur tarif : 5 millions de dollars par soirée. Si tournée d’adieu il y a, elle sera assurément lucrative.