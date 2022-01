Sa structure, Gérard Drouot Productions, s'était fait un nom dans le secteur depuis sa fondation à Strasbourg en 1986.

"Gérard était l'un des pionniers du spectacle vivant et a mené une carrière unique en France de plus de 40 ans, produisant les plus beaux concerts des plus beaux artistes qu'il a accompagnés des plus petites salles aux plus grandes", peut-on lire dans le communiqué transmis par sa société.

Le nom de Gérard Drouot a notamment été associé au cours de sa carrière à des artistes ou groupes de renom comme AC/DC, U2, Leonard Cohen, Kylie Minogue, Elton John, Joan Baez, Lenny Kravitz ou encore Zucchero.