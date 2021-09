Elle avait 76 ans. Claude Lombard est décédée ce lundi à son domicile parisien. Elle avait d’abord été, à partir de 1967, un visage et une voix connus dans le paysage belge de la chanson.

Fille de Claude Alix, vedette belge des années 50, elle avait été élevée par son beau-père, le célèbre journaliste de télévision Armand Bachelier. En 1968, avec " Quand tu reviendras ", elle se classa à la 7e place à l’Eurovision. C’est l’année où Cliff Richard a terminé deuxième. La gagnante, Massiel, était espagnole. En trio avec les Nanas, elle avait aussi fait des chœurs en studio pour Lou et pour le Grand Jojo.

Claude Lombard avait épousé Freddy Zegers, pionnier et réalisateur de la RTBF. À la mort de son mari, elle quitta Bruxelles pour Paris. Elle enregistra, pour Barclay, un album qui n’eut guère de succès mais qui lui permit d’être remarquée par des gens qui faisaient du doublage de dessins animés. Elle a prêté sa voix à Piggy, dans Les Muppets. On l’entend dans Tom et Jerry. Et aussi dans Le Grinch ainsi que dans Harry Potter et la Coupe de feu.