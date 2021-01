Né le 21 mai 1943 à North Shields (nord-est de l'Angleterre), Hilton Valentine avait fondé The Animals en 1963 avec le chanteur Eric Burdon, le bassiste Chas Chandler, l'organiste Alan Price et le batteur John Steel.

Ce groupe de musiciens issus de la classe ouvrière s'était fait mondialement connaître en 1964 avec une reprise d'un traditionnel américain, "The House of the rising Sun", qui est resté plusieurs semaines en haut du hit parade au Royaume-Uni et aux Etats-Unis.

Après la dissolution du groupe en 1966, Hilton Valentine avait enregistré un album solo, "All in Your Head".

"L'introduction de Rising Sun n'aura plus jamais la même sonorité!", a réagi Eric Burdon sur Instagram. "Tu ne te contentais pas de la jouer, tu la vivais!", a-t-il ajouté, disant avoir "le coeur brisé".

"Nous avons eu de super moments ensemble", a-t-il ajouté, "de North Shields au monde entier... Rock en paix", a-t-il ajouté.