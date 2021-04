La Belge a le vent en poupe, son seul et unique single, "Dépendance", 5e dans l'Ultratop, séduit les radios en Belgique comme en France. Et Deezer mise beaucoup sur elle. Rencontre avec une néolouvaniste inconnue au bataillon il y a quelques semaines encore.

Jeune néolouvaniste de 21 ans, Doria D. c'est le talent belge qui monte. La Brabançonne a été sélectionnée par Deezer dans le cadre de son programme Next de mise en avant de talents émergents. pendant un an, elle fera, tout comme la Bruxelloise Ilona, l'objet d'une attention toute particulière de la plateforme de streaming concurrente de Spotify. Quant à son single "Dépendance", il s'est invité dans les playlistes de radios francophones et néerlandophones, chose plutôt rare.Mais aussi sur les ondes françaises. Un décollage fulgurant pour Doria D qui a répondu aux questions de la DH pour nous en dire plus sur elle.



(...)