Delta, le duo belge qui écrit pour les plus grands, est de retour avec un second album Musique Charles Van Dievort © Guillaume Landry

Après le succès de leur premier single "En visant la lune" en 2016 et celui de leur album À ciel ouvert l’année suivante, les voici de retour avec Genre humain. Un second essai tout aussi réussi comme en témoignent les singles avant-coureurs qui ont envahi les plateformes et les ondes radio : "Comme tu donnes", "Nirvana", "En fait" et "Taille humaine". Ils planent d’autant plus que depuis cinq ans, ils ont aussi multiplié les collaborations avec des cadors de la chanson. Ils écrivent et composent pour Amir, Florent Pagny, Yannick Noah, Tina Arena, mais aussi Léa Paci et Arcadian pour ne citer qu’eux. De quoi faire des envieux.