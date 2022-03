Qui a dit que les disques ne se vendent plus ? Les disques sur support physique, comprenons-nous. La sortie de Multitude de Stromae, vendredi, démontre le contraire.

En trois jours, le troisième album du chanteur est disque d’or avec plus de 54 000 ventes au compteur (54 259 pour être précis). Les ventes physiques (CD et vinyles) représentent plus de 80 % des achats, ce qui est énorme (44 536 exemplaires, soit 82 % des ventes). Selon les chiffres proposés par le site Midi/Minuit, spécialisé dans le rap, le streaming ne représente que 11% de ventes, avec l’équivalent de 5807 copies vendues, tandis que les téléchargements ne pèsent que 7 % dans la balance, avec 3914 albums téléchargés.

© Midi/Minuit

Un démarrage en force pour Stromae, ce qui est tout sauf une surprise tant l’attente a été longue. À ce rythme, il pourrait faire mieux que les 80 000 exemplaires de Racine carrée vendus en une semaine en août 2013.

Chez nous, Stromae a fait main basse sur les 12 premières places du Top200 de Spotify comptabilisant les titres les plus écoutés sur la plateforme en Belgique. Autrement dit, tout son album a squatté les premières places du classement..

En France, les 12 morceaux du disque étaient présents parmi les 20 les plus écoutés du Top 200, avec un trio qui s’est dégagé : “L’enfer”, “Invaincu” et “Fils de joie” qui est le nouveau single disponible depuis lundi soir. En quelques heures à peine, il totalise déjà près d'un million de vues sur YouTube.

Belle performance aussi pour l’artiste à l’échelle mondiale puisque Multitude s’est offert le meilleur démarrage depuis le début de l’année, toujours sur Spotify.