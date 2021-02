Malgré la crise sanitaire, des groupes de musique made in Belgium explosent. Rencontre avec Ykons qui sera en concert sur toutes les télé locales - à 17 heures - en ce dimanche de Saint Valentin.

En ce moment, je dois dire que les bonnes nouvelles chassent un peu la morosité ambiante", nous confie Renaud Godart, le chanteur et percussionniste d’Ykons pour qui la musique est un vaccin. Ce groupe de six Liégeois, qui oscille entre indie pop et électro, vient en effet de sortir un tube puissant en devenir, Sequoia Trees, relayé par toutes les radios ou plateformes de streaming et vient de rentrer dans l’ultratop. "On a un peu l’impression d’avoir fait le bon pari ! On a sorti le single au moment où tout le monde nous disait de garder ça pour la relance ! Et, finalement, on se retrouve un peu seul sur la brèche avec beaucoup de gens qui peuvent nous mettre en avant. La visibilité, tout comme les retours, son magnifiques."