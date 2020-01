Billie Eilish, Lizzo, Ariana Grande, Taylor Swift ou encore Lana Del Rey… De nombreuses femmes ont été mises sur le devant de la scène l’année dernière. Les deux premières possèdent même le plus grand nombre de nominations aux Grammy’s qui auront lieu ce dimanche soir aux États-Unis. Seulement, on aurait tort d’estimer qu’il n’existe dès lors plus de problème de représentation dans l’industrie musicale.

En effet, un rapport de l’université californienne USC Annenberg s’est penché sur le cas de l’inclusion dans les studios d’enregistrement et le constat reste déplorable. L’étude s’est basée sur les classements établis par le Billboard, le hit-parade américain de référence, et a ensuite analysé les 800 titres qui ont trusté les charts au cours de l’année. Parmi ceux-ci, 22,5 % sont interprétés par des femmes. En 2018, cette donnée était de 17,1 %. C’est mieux mais ça reste peu.

