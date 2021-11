La mèche grise, le regard tantôt noir, tantôt enamouré, Orelsan est de retour. Après la claque de son documentaire "Montre jamais ça à personne", à voir d'urgence (surtout si vous n'aimez pas le rap), son dernier album "Civilisation" a été droppé sur les plateformes ce vendredi 19 novembre et pressé, en 15 éditions spécifiques (autant que de titres sur la galette) en physique. Si le disque est déjà assuré d'être un succès commercial majeur, sur le fond, ça dit quoi ?

Sans prétendre à l'homogénéité qualitative de "La Fête est finie", sans avoir la percussion et la révolte de "Perdu d'avance", sans nous gifler comme le fit "Le Chant des Sirènes", "Civilisation" est un disque post-Covid d'un rappeur atypique quasi quadra, qui regarde la société avec beaucoup de dépit et sa compagne avec beaucoup d'amour. Certains pourront trouver l'ensemble un peu trop mielleux ou un peu trop faussement engagé, mais les coups d'éclats et de génie sont bien présents, pour peu qu'on tende l'oreille vers l'un des plus fins observateurs des maux de notre monde. Car qui, plus qu'Orelsan, peut prétendre, à l'écoute de ses sons, à autant de "C'est tellement vrai ce qu'il dit !" qu'Orelsan ? Voici le fruit de notre écoute de "Civilisation", titre par titre.

Shonen

La Quête

Du propre

Bébéboa

Rêve mieux

Seul avec du monde autour

Manifeste

L’odeur de l’essence

Sous genre du manga, qui conte le parcours initiatique d’un looser qui deviendra héros (Naruto, Goku dans Dragon Ball, Deku dans My Hero Academia, Saitama dans One Punch Man à qui Orelsan prête d’ailleurs sa voix dans la VF), le shonen est un dérivatif de la littérature japonaise qui sied merveilleusement bien à Orelsan. Sur ce morceau d’intro, il y a la suite logique de "La fête est finie", celle d’un mec devenu adulte, qui veut s’éloigner de la loose qu'il avait chevillée au corps et souhaite laisser quelque chose de plus grand que ce qu’il était. C’est relativement intense, bien qu’on ait connu Orelsan encore plus inspiré pour ses intros, "Raelsan" et "San" en témoignent.L’exercice est éculé dans le monde de la musique et en particulier celui du rap : raconter son enfance en remontant le fil des ans. Dans cette sous-catégorie, nous n’avons toujours rien écouté de meilleur que le brillantissime "Rien à remplacer" du rappeur belge Scylla . Mais Orelsan a cette corde à son arc : de par son parcours atypique, il parvient toujours à amener de la créativité et de l’originalité même dans un concept classique. Résultat ? Autour du gimmick "à 5 ans je rêvais d’en avoir sept, à sept ans je voulais juste connaître le reste, l’important c’est pas l’arrivée, c’est la quête", où le compteur des anniversaires défile, "La Quête" est clairement l’un des morceaux les plus gentils mais efficaces du disque, qui sent bon la pâte à modeler et la paire de Jordan à scratches. Le plus tubesque, le plus "Big Flo et Oli-like", aussi."Ca, ça va passer en boîte !" On se l’est dit dès 0:34’’. Le banger efficace à la prod qui ambiance, et aux gimmicks auditifs (on veut goûter cette "sauce Magique bogoss"). C’est typé concerts avec la précision du calibrage industriel d’une usine à soupe.Oubliez la gestation des reptiles, c’est "Bébé boit" qu’il faut comprendre. Le thème est original (la consommation abusive d’alcool par les femmes), la prod, plus disco qu’on ne l’aurait cru, itou. Un petit ovni, le genre de son qu’on va typiquement adorer ou détester. Mais avec moins de folie que "Christophe Maé" ou "Bonne Meuf", quand même. Pour notre part, on craint de moins s’en souvenir dans 12 mois que de la plus méchante de nos dernières cuites."T’as jamais eu de goût c’est pas le Covid",là v’là, la première punch pandémique du disque. Questionnant la vacuité de nos ambitions (pouvoir, argent,…) "Rêve mieux" propose de bien jolies choses. C’est un peu un OrelSan nouveau qui s’essaye ici, avec plus de talent sur cette piste aussi bien produite qu’écrite, que sur d’autres qui suivront.Si "Civilisation" est clairement un album post-Covid, "Seul avec du monde autour" est la chanson type du confinement, du retour au calme et aux sources : "J'viens de prendre une maison près d'Caen où ma famille passe les dimanches/Ma grand-mère part à la messe pendant que ma nièce regarde Les Anges". Ca raconte avec talent la normalité d’Orelsan, son décalage. La prod tape très juste. Rien de mal fait, rien d’exceptionnel, mais rien que nous ne sachions déjà.Nous n’étions pas prêts : ceci n’est pas une chanson, mais un film audio. On est littéralement avec Orelsan, "Mickey" et France au cœur d’une manif qui va partir en vrille, près de République. On savait Orelsan doué dans l’art du Storytelling : il pousse ce talent à son paroxysme sur ces 7 minutes quasi slammées qui montent en tension, et mêlent habilement futilités de l’époque et grands enjeux auxquels on prétend tous avoir une réponse habile alors qu’en réalité c’est loin d’être le cas. BFMisation des esprits, bagarres pour la fin du mois, combat pour les retraites, complotisme, sort réservé aux soignants à la lumière de la crise Covid, répressions policières et violence de ceux qui leur font face : Orel n’esquive rien, observe tout, ne juge personne. Il y a beaucoup de génie dans ce morceau, déroutant, qui est amené à laisser une trace. Et il ne nous surprendrait pas que si la protagoniste s’y prénomme France, cela n’a rien d’un hasard, n’en déplaise au sort funeste que l’apogée du morceau lui réserve. Une claque.

Quand Orelsan fourre son thermomètre dans l’arrière-train de l’époque, ça donne "L’odeur de l’essence". Clippé et dévoilé deux jours avant la sortie de la galette, le morceau remet en selle l’Orelsan engagé, enragé, énergique, énervé. Un tourbillon de lyrics et d’images sur une prod parfaite d’urgence et de technique de Skread, parfait reflet de la société divisée et enfermée dans ses certitudes d’aujourd’hui. On est dans un parking poisseux, bousculés par le flux incessant des autres, des cons, de la haine, de la rapidité, du chaos. Sans tomber dans le piège du moralisme chiant ou du droit de l’hommisme, Orelsan s’attaque, dans son morceau le plus politique depuis 10 ans, aux chimères viscérales qui empoisonnent notre ère. Il y parle grand remplacement, vote, écologie, argent, fin de civilisation, du fléau des indignations permanentes et obligées du moment, qui nous imposent de nous ranger dans un camp, du rejet de la précision au profit du clash sur lequel sautent les médias. Le "Suicide social" de 2021, conclu par une punchline où tout est dit : "On s’bat pour être à l’avant dans un avion qui va droit vers le crash".

Jour meilleur

Baise le monde

Après deux morceaux politiques qui prennent aux tripes, un nuage de douceur et d’insignifiance qu’on oublie avant même d’en avoir achevé la traversée. L'interlude est terminé, vous pouvez passer à la piste suivante.

Le rappeur originaire d’Alençon nous invite un samedi soir, dans une soirée trop mondaine pour lui, et surtout dans sa tête, au détour de ses pensées. L’originalité du morceau tient dans la qualité de ses digressions consuméristes : du toast à la crevette pêchée par un chalutier à Madagascar qui détruit la barrière de corail et ramène même pas à bouffer dans son village jusqu’à son nouveau survêt (avec l’étiquette), et sa genèse en Inde où un mec payé 2 euros par jour arrose une graine de produits cancérigènes et de milliers de litres d’eau avant d’envoyer le produit de son labeur en Chine, où une usine esclavagiste exploitera le coton avant de l’expédier en Turquie ou en Roumanie qui en feront des habits, parachevés par l’impression du logo d’un designer mégariche qui écoute des mecs qui ont payé une grande école pour maximiser les chances que tu veuilles le payer à tes gosses en bout de course. Des circonvolutions racontées avec flegme par Orelsan, qui a l’intelligence de ne pas dénigrer sa propre responsabilité dans ces chaînes absurdes, sans pour autant tomber dans le piège de la culpabilisation trop facile.

Casseurs Flowters Infinity

Que cette parenthèse dans l’album fait du bien ! Après trois ans loin l’un de l’autre, Orelsan et Gringe, son vieux pote et coloc de canap, nous refont le coup du "retour du groupe de rap le moins productif". Histoire de casser la tonalité, comme le désamorçe Orelsan lui-même dans l’intro, d’un album "où je parle que de ma meuf et de la société". Un reboot un peu moins cool qu’ "Ils sont cools" 1, mais toujours truffé de références et de punchs à la con, pafaitement dans l’esprit des Casseurs. Le meilleur feat de ce disque, et l’autre, c’est avec les Neptunes, c’est dire…

Dernier verre

La plus grosse déception de "Civilisation" ? On n’est pas fort loin de le penser, sans doute parce que la connexion The Neptunes/Orel nous avait bigrement hypés sur papier. Or, on s’en sort au final avec un titre vachement quelconque pour le prestige qu’il ramène sur la tracklist. Lyrics et prod de house d’ascenseur avec un peu de rumba : bof. Il y avait tellement mieux à faire avec Pharell Williams et Chad Hugo…

Ensemble

"Paradis" était originale et brillante. C’était la première chanson d’amour d’Orelsan, et l’angle d’attaque pris (l’excès amoureux, résumé en une phase : "J'comprends pas pourquoi tu t'inquiètes quand tu prends du poids/Pour moi, c'est ça d'pris, ça fait toujours plus de toi") la faisait sortir du lot. "Ensemble" n'a pas cette ambition : elle veut juste se lover dans le ventre mou de ce même lot. Plus réaliste mais surtout beaucoup plus conventionnelle. On comprend volontiers que ça mette des papillons au ventre de Madame Cotentin, mais pour la fanbase d’OrelSan, qui ne crache pas sur une séance de kickage de temps en temps, on n’est pas tout à fait sur le même effet. Un gros "skip", pour notre part.

Athéna

On est sur la lancée du morceau d’avant, avec une forme un peu plus classique et pure encore. Une belle déclaration d’amour à Madame, ok. Mais ça fait beaucoup de sons qui lui sont dédiés... On est à un fifrelin du "skip" bis.

Civilisation

Ok, ça se bouge un peu plus. Logique : Orelsan est du genre à aimer bien conclure (sauf avec les femmes, à l'en croire). Sur ce titre, l’artiste alterne entre défaitisme et optimisme. Un coup, il dit "J’avais peur de n’avoir rien compris maintenant j’ai peur qu’il n’y ait rien à comprendre". L’autre, il appelle à casser le cercle vicieux : "J’essaye d’avoir un enfant, j’essaye d’avoir une civilisation, j’peux pas le faire tout seul va falloir qu’on fasse ça ensemble". Une forme d’engagement qu’on pourra trouver courageux ou niais, selon la ligne idéologique tracée.



En tous les cas, une clôture parfaitement cohérente avec ce qui sera peut-être la dernière livraison d’Orelsan, celle d’un album de sortie de crise Covid qui regarde le monde partir en vrille, inquiet, conscient de son impuissance mais pas résigné à essayer de faire son petit possible pour autant ("Ombre et lumière", cité deux fois). Déjà, en se consolant dans les bras de son amoureuse, où autour d’un verre avec des potes. C’est pas parfait, mais c’est déjà pas si mal : la vie, quoi.