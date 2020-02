Angèle et Philippe Katerine figurent parmi les grands favoris de cette 35e édition dont la présidence d'honneur est assurée par Florent Pagny.

C’est reparti pour le rendez-vous annuel de l’autocongratulation du petit monde de la musique made in France. Et c’est aussi reparti pour une interminable soirée devant le petit écran. Car malgré tous les efforts faits par les présentateurs désignés de la cérémonie et les prestations live programmées, il faut bien le reconnaître, ce genre d’événement s’avère le plus souvent long comme un jour sans pain.

Sur le papier, ce ne sont pas les nombreuses modifications introduites cette année qui vont rendre la chose plus digeste. Si le nombre de prix décernés passe de 13 à 8, la durée de l’émission, elle, reste proche des 4 heures, dépassements d’antenne non compris… Il faut espérer que le temps gagné à ne pas décerner 5 trophées servira à des prestations live et, pourquoi pas, à quelques surprises bien senties qui fêteraient enfin dignement la musique. Sont aussi annoncés un nouveau décor qualifié de grandiose et une cérémonie plus populaire, ce qui est un bon signe, mais aussi solennelle… ce qui l’est nettement moins.

Lors de la présentation de l'événement dans le JT de 20 heures de France 2, la journaliste Marie-Sophie Lacarrau a évoqué une soirée exceptionnelle dans un décor élégant. On s'attend donc à un effet "waouw". Florent Pagny était à ses côtés alors qu'il ne figure pas parmi les nominés de la soirée. Et pour cause, il sera le président d'honneur de la cérémonie. "Ce n'est pas ici que j'ai passé le plus de temps", a ironisé le chanteur, rappelant que sa dernière nomination remonte à 1998. "Si je suis là aujourd'hui, c'est peut-être le signe qu'il y a du changement" , a-t-il ajouté.

Des audiences au plus bas

Reste à savoir si ces changements entraineront l’adhésion du public. Car depuis leurs débuts il y a 35 ans, les Victoires de la musique ont vu, comme toutes les autres cérémonies du genre, leurs audiences plonger. Les deux millions de téléspectateurs ayant suivi l’édition 2019 ne pèsent plus grand-chose au regard des 9 millions enregistrés en 1990.

Quoi qu’il en soit, les Victoires ont, cette année encore, été vivement critiquées avant même que d’être. Principaux griefs : un élitisme affiché et une diversité aux abonnés absents, notamment dans les genres musicaux représentés. Ces reproches ne datent pas d’aujourd’hui. En 1988 déjà, Mylène Farmer dénonçait des ”Victoires de l’hypocrisie”. Cohérente avec elle-même, elle n’y assiste plus depuis. Idem pour Indochine pour qui l’emprise des maisons de disques sur l’événement le décrédibilise.

Histoire d’améliorer quelque peu les choses, l’Académie des Victoires a désormais ouvert trois catégories au vote du public au lieu d’une seule l’an dernier. Mais il ne s’agit pas des prix les plus en vue puisque cela concerne la chanson originale, le concert et la création audiovisuelle.

Une rude concurrence

Question pronostics, on ne voit pas très bien comment Angèle pourrait passer à côté du trophée de l’artiste féminine de l’année. En revanche, elle aura fort à faire dans les deux autres catégories dans lesquelles elle apparaît. M s’avère être un adversaire redoutable pour le prix du concert, et PLN pour celui de la création audiovisuelle, leur clip tourné sur la Tour Effeil ayant fait fort impression à l’échelle internationale.

Philippe Katerine fait à nos yeux office de favori pour l’artiste masculin. Il pourrait aussi damer le pion à Souchon, Lomepal et Vincent Delerm pour l’album de l’année. À moins que Nekfeu et ses “Étoiles vagabondes” ne viennent faire triompher le rap dans cette catégorie reine. Enfin, pour la révélation scène, nous avons misé sur Suzane, tandis que Pomme nous a fait forte impression pour l’album révélation avec ses Failles.