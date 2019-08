Il y a dix-huit ans, les Destiny’s Child sortaient "Survivor", un tube qui est resté des semaines et des semaines au sommet des charts. Aujourd’hui, il semblerait que ces "enfants du destin" soient les vrais survivants d’un certain passé musical. En effet, selon The Sun, Beyoncé Knowles, Kelly Rowland et Michelle Williams, seraient prêtes à retravailler ensemble. "Ce n’est qu’une question de temps avant qu’elles parviennent à un accord", affirme le quotidien britannique.

La meneuse du trio, Beyoncé Knowles, aurait eu l’idée d’un retour suite au come-back des Spice Girls, vingt ans après leur séparation. "Elle trouve que l’année 2020 est idéale pour une reformation, parce que ça fait 20 ans que le groupe a été créé", explique une source à The Sun. Celle-ci ajoute que le groupe de RnB prévoirait une tournée en Amérique et en Europe ainsi que la sortie d’un album anniversaire.

Ce retour sur scène pourrait sans aucun doute faire beaucoup d’heureux, en particulier les nostalgiques de la musique de la fin des années 90, début des années 2000, qui ont été bercés au son de "Say my name", "Bootylicious", "Independent Women" ou encore "Lose my Breath". Ce come-back permettrait de revoir en concert Kelly Rowland et Michelle Williams qui, contrairement à leur camarade Queen B, n’ont pas vraiment brillé par leur carrière perso après le succès des Destiny’s Child.