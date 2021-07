Qu’on se le dise, Ed Sheeran est de retour. Deux à peine après la sortie de No.6 Collaborations Project, son quatrième album, l’artiste britannique est sur le point d’inonder le marché. Ce n’est pas un nouvel album qu’annonce le single “Bad Habits” sorti cette semaine mais deux ! Endéans les 18 mois, s’il vous plaît.

À l’occasion d’un entretien dans lequel il évoque l’équipe de football d’Ipswitch (D3 anglaise) dans laquelle il est impliqué en tant que sponsor, il en a divulgué les titres. Parce qu’ils figurent sur les maillots des joueurs ! Il renoue avec la marque de fabrique imprimée sur ses trois premières plaques, à savoir les symboles mathématiques. Après “Plus”, “Multiply” et “Divide”, ses deux prochains disques seront baptisés “=” et “-”, soit “Equals” et “Substract”.

Un duo avec Louane

Si l’on en croit les chiffres enregistrés en quelques jours par “Bad Habits”, le succès est assuré. Moins d’une semaine après sa sortie, le clip flirte déjà avec les 30 millions de vues sur YouTube (28 493 435 à l’heure d’écrire ces lignes) et tout autant d’écoutes en ligne pour la seule plateforme Spotify.

Et comme s’il n’avait déjà pas assez de travail comme ça, le Britannique a fait savoir sur NRJ qu’il prépare un duo avec Louane. “On va faire quelque chose”, a-t-il glissé au micro de la station française, soulignant qu’il adore la chanteuse française. “Je lui ai parlé il y a peut-être six mois et elle m’a proposé de faire un titre ensemble. Je venais juste d’avoir un bébé donc je n’étais pas vraiment prêt à le faire.”

L’idée d’une collaboration entre Louane et Ed Sheeran ne date pas d’hier rappelle le site chartsinfrance.net. Lors d’interviews données en 2017, elle n’avait pas caché son envie de collaborer avec lui. Et en 2018, elle était montée sur la scène du Stade de France pour l’accompagner avec une interprétation en duo de “Perfect”.

Beaucoup de mondanités

Il reste à présent à caser le rendez-vous dans leurs agendas respectifs, ce qui ne s’annonce pas des plus simples. Notamment parce qu’Ed Sheeran a de nombreuses “obligations” qu’il met un point d’honneur à respecter

Ce vendredi 1er juillet, il était aux côtés de la chanteuse Anne-Marie et d’Harry, le duc de Sussex, pour un événement caritatif venant en aide aux enfants atteints de maladies graves.

© AP

Mercredi, c’est à Wembley qu’il a été aperçu, cette fois en compagnie de David Beckham, Ellie Goulding et non loin du prince William venu en famille, avec Kate et son fils George, assister à la victoire de l’Angleterre face à l’Allemagne dans le cadre de l’Euro 2020 de football.

© Reporters / DPA

Et le 25 juin dernier, c’est dans le stade du club d’Ipswitch qu’il a donné un concert exclusif lors duquel il a dévoilé son nouveau single. Un événement diffusé en direct sur TikTok dans le cadre de l’Euro (la plateforme est un des sponsors majeurs de la compétition de l’UEFA) suivi par 5,5 millions de personnes.