Jeudi dernier, votre quotidien La Dernière Heure/Les Sports lançait sur ses réseaux sociaux un grand concours durant 24 heures en vue du concert du retour des Rois, aka les rappeurs de la Sexion d’Assaut (Gims, Black M, Lefa, Maska, Barack, Doomans et JR O Crom) qui se produisait ce samedi 21 mai au Palais 12. À savoir : gagne une rencontre avec des membres de la Sexion d’Assaut + un repas servi par GriGri Delivery. Avec, cerise sur le gâteau, deux tickets pour le concert ! En 24 heures, plus de 120 participants se bousculaient au portillon pour avoir le sésame. Résultat ? Emilie et Giovanni, originaire de Lodelinsart dans la région de Charleroi ont été les heureux élus.

© D.R.

"C’est la première fois qu’on gagne un prix", se réjouissaient déjà nos deux gagnants lorsqu’on les accueille à l’entrée du Palais 12 de Bruxelles. "Je devais bosser ce soir, j’ai donc pris congé", nous glisse ensuite Giovanni, 27 ans. "Assister au concert, c’est déjà magique, renchérit Emilie, 26 ans. La Sexion d’Assaut, c’est toute notre adolescence. On avait 17 ans quand on écoutait ça ! Et les rencontrer en vrai, c’est une expérience incroyable et unique."

En effet, après avoir dansé sur la piste du Palais 12 ("C’était génial, on s’est bien amusés, ils ont mis le feu !") au son de leurs tubes "Balader", "Ma direction", "Wati by Night" ou encore "Désolé" et "Avant qu’elle ne parte", le couple s’est dirigé vers les coulisses. Les gagnants de La DH n’étaient pas les seuls à l’aftershow. Emilie et Giovanni ont pu aussi croiser tous les talents de The Voice Belgique 10 venus saluer leur ancien coach Black M. "C’est marrant de tous les voir ici, en mode cool", nous glisse Emilie. Ou quand les deux Carolos ont aussi pu entrapercevoir un peu l’envers du décor des coulisses d’un concert (la sécurité, les loges, les accès, etc.).

C’est dans cet espace même qu’ils ont pu rencontrer Maska, aka le seul chanteur blanc de la bande, qui avait fait un featuring avec Bruxelles (la salle entière du Palais 12) sur "J’ai pas les Loves". "Il est impressionnant !"

© D.R.