L’hymne des stades va résonner sur les ondes et le DAB + en signe d’unité face à la situation sanitaire dans nos pays.

C’est l’hymne des hymnes des stades de football. Mais ce vendredi, ce sera surtout un formidable appelle à la solidarité et à l’unité que vont relayer les radios européennes, dont DH Radio, bien évidemment. À 8 h 45, les ondes hertziennes et les canaux du DAB + vont vibrer au son du “You’ll Never Walk Alone” qu’entonnent habituellement des milliers de supporters dans le monde puisqu’il est la devise de nombreux clubs de football, à commencer par les célèbres Reds du FC Liverpool, le Club de Bruges, le Borussia Dortmund, etc.

C’est à l’initiative d’un présentateur hollandais, Sander Hoogendoorn, que l’idée a vu le jour. Il a émis la proposition sur Twitter et celle-ci s’est répandue comme une traînée de poudre.

Pourquoi “You’ll Never Walk Alone” ? Tout est dans le titre de la chanson et dans son histoire. Elle a été écrite et composée par Richard Rodgers et Oscar Hammerstein, non pas pour un disque mais pour une comédie musicale créée en 1945 à Broadway: Caroussel. Elle intervient au moment où l’un des personnages décède et laisse son épouse seule, enceinte et avec un enfant à charge. Les paroles lui sont destinées afin de lui donner du courage. Le morceau réapparaît une seconde fois dans la pièce, lorsque leur fille obtient son diplôme. Le message est simple : c'est en tenant la tête haute et en se serrant les coudes permet de surmonter l’adversité et les problèmes. Rien d’étonnant à ce qu’il ait connu le succès en cette fin de Seconde Guerre mondiale où de nombreuses familles américaines avaient un fils au front.

Gerry & The Pacemakers

La version que les radios européennes sont invitées à diffuser vendredi matin est celle enregistrée par Gerry&The Pacemaker en 1963. C’est la plus connue mais ce n’est pas la première de ce qui est devenu un classique des classiques repris par d’innombrables artistes. C’est une certaine Christine Johnson qui a eu l’honneur de lui prêter sa voix avant tout le monde. Avant que des vedettes comme Nina Simone, Barbra Streisand, Frank Sinatra, Gene Vincent, Ray Charles, Elvis Presley, Alicia Keys ou encore les fous furieux de Die Toten Hosen ne se l’approprie.

Et si Liverpool a adopté cet air comme devise - elle figure sur le blason du club et à l'entrée de son stade -, c'est grâce à la version de Gerry & The Pacemakers, formation originaire de la ville. Leur interprétation a connu un tel succès en 1963 que le speaker l'a matraquée lors de chaque match, lui qui avait pour habitude de diffuser les disques en tête de ventes. C'est entré dans l'oreille des supporters et ça n'en est plus jamais sorti. Une adoption également facilitée par William Shankly, légendaire manager du club entre 1959 et 1974, puisqu'il était fan de la chanson.

© D.R.



Rendez-vous ce vendredi à 8 h 45 sur l’antenne de DH Radio pour un vibrant “You’ll Never Walk Alone” à reprendre en cœur. Vous n’avez pas d’excuse, les paroles sont sur Internet.