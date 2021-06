"30 ans que je souffre/ dans ce sombre gouffre, seul/ solitaire", démarre ainsi la chanson qui rend hommages à tous ces ouvriers venus travailler dans nos mines."100 mètres sous terre/je respire la poussière/sans lumière". La DH avait pu se rendre sur le tournage de ce clip événement pour les 75 ans de l'immigration italienne qui aura lieu ce 23 juin (date de la signature des fameux accords charbon entre nos deux pays). La sortie du morceau "Mon Pays" et son clip était prévue pour ce 7 juin, voici donc les images dont les bénéfices iront à la fondation Euritalia.



Jill (Star Ac'5 et animatrice RTL) repousse la chansonnette

Une jolie prouesse -en période Covid- de la part de Mario Barravecchia. Le finaliste belge de la première "Star Academy" a voulu rendre hommage à ces immigrés et enfants d’immigrés qui constituent la communauté italo-belge du royaume, avec une chanson écrite par Silva (présent aussi dans le clip) et réunissant une douzaine de célébrités du plat pays d’origine italienne. Si Salvatore Adamo et Claude Barzotti n’avaient pas pu se libérer, "Mon pays" réunit néanmoins Sandra Kim, Elio Di Rupo, Frédéric François, Walter Basegio, Elvis Pompilio, Rocco Granata mais aussi des vedettes télés comme Jean-Michel Zecca, Jill Vandermeulen, Livia Dushkoff, Michaël Miraglia ou encore Ophélie Fontana. Une Jill que les téléspectateurs n'avait plus vu chanter depuis son passage à la Star Ac' 5. "30 ans que mes jours ont la couleur de mes nuits", fredonne notamment ainsi l'influenceuse Silent Jill qui nous avait d'ailleurs avoué que le chant lui manquait.

Bref, une chanson aussi touchante ("30 ans qu'au fond de moi je trime/30 ans que j'ai mauvaise mine/ Mon atout mineur") qu'enjouée ("Si je descends si loin/c'est pour que tu ne manques de rien/Et que ta vie sois remplie de chaleur"). Et avec un joli refrain hommage. "Mais que serai-je sans toi, mon pays, mon autre moi/ qui me donne force et courage/ au milieu de ces hommes, c'est l'avenir de ton destin." Sans oublier la conclusion de la légende de 82 ans, Rocco Granata, auteur du tube "Marina": "Grazie papa!"