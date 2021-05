Action, moteur, ça tourne ! "Mais que serais-je sans toi, mon pays, mon autre moi, qui me donne force et courage !" C’est ainsi que commence la chanson "Mon pays" fredonnée par Mario Barravecchia. "Au milieu de ces hommes, c’est ma vie que je donne. L’avenir de ton destin."

Avec ce titre et son clip qui seront sur toutes les plateformes musicales le 7 juin prochain, le finaliste belge de la première Star Academy rend hommage à l’immigration italo-belge et à cette importante communauté italienne de Belgique dont il fait partie. Elle compte près de 160 000 personnes. "J’ai grandi dans une famille sicilienne. Mon grand-père était mineur et est arrivé avec cette vague d’immigrés italiens après la Seconde Guerre mondiale ", confie le chanteur de 44 ans entre deux prises. Il s’est replongé avec un ami italien dans les mémoires de ces fameux accords charbon signés le 23 juin 1946. " Ils m’ont un peu abasourdi car, finalement, on envoyait des esclaves et je n’avais pas cette vision de la chose à l’époque. Mon grand-père ne me l’avait jamais expliqué de la sorte. Or, c’était assez dramatique la manière avec laquelle l’Italie envoyait des hommes en Belgique en échange de charbon. Les 50 000 premiers ouvriers sont arrivés ainsi et on doit beaucoup à cette génération-là."