Dick Rivers était une énigme et le restera pour toujours. Les plus jeunes ne le savent pas et les autres, trop nombreux, l’ont oublié, mais à l’aube des sixties, si le rock’n’roll a trouvé ses marques en France, c’est grâce à Johnny Hallyday, aux Chaussettes noires d’Eddy Mitchell et aux Chats sauvages de… Dick Rivers. N’en déplaise aux détracteurs de ce dernier, il fait bel et bien partie de cette sainte Trinité dont il était tout sauf la cinquième roue du carrosse. Ce n’est pas parce qu’il ne squattait pas les pages glacées des magazines people et qu’au regard du Tout-Paris du show-biz il sera toujours resté un provincial - natif de Nice - qu’il n’a pas sa place au panthéon de ceux qui ont fait swinguer l’Hexagone.

(...)