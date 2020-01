La nouvelle sera accueillie avec bonheur par tous ses fans mais aussi par toutes celles et ceux qui n’avaient pas réussi à l’applaudir lors de ses passages en Belgique en 2019.

La tournée des églises et cathédrales de Laurent Voulzy est un véritable carton, un phénomène. En France mais aussi chez nous. Outre l’originalité, la grandeur et la solennité des lieux utilisés amènent un supplément d’âme au répertoire qu’il y joue. Accompagné d’une harpiste et d’un clavier, le Bopper en larmes envoûte les édifices religieux qu’il a investi.

Afin de satisfaire son public, il revient encore en Belgique avec quatre nouvelles dates : le 30 janvier à Notre-Dame de Laeken (près des sépultures de nos rois…), les 7 et 8 mai à Sainte Waudru à Mons et le 9 mai en l’église Saint-Hubert à Saint-Hubert.

Ne le loupez pas cette fois.

Places en vente sur ticketmaster.be