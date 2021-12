Le nouveau rendez-vous de la plateforme Star est porté par Scott Foley, acteur notamment vu dans Scrubs et Grey's Anatomy.

Depuis le 1er décembre dernier, la plateforme Star de Disney + donne envie à ses abonnés de fouler le parquet avec The Big Leap. Mélange entre les émissions Popstars et Danse avec les stars, cette série américaine de onze épisodes invite le public à suivre les aventures de jeunes artistes malchanceux qui se lancent dans une compétition de danse en espérant intégrer une téléréalité qui leur permettra de faire partie du casting du remake du Lac des Cygnes, célèbre ballet en quatre actes sur une musique de Piotr Ilitch Tchaïkovski. Malheureusement, beaucoup sont appelés mais peu sont élus et les embûches seront multiples, ce qui attise une certaine curiosité et fait que l’on ne souhaite perdre aucune minute des différents épisodes.

Si, chez nous, le principe de The Big Leap semble novateur, en Grande-Bretagne, celui-ci est bien connu. Et, pour cause, la série a été inspirée de Big Ballet, une émission en trois épisodes diffusée en 2014 sur Channel 4. Cette dernière mettait en scène Monica Loughman, une danseuse étoile qui acceptait de former une troupe de danseurs amateurs pour réaliser son rêve, à savoir pouvoir danser un jour Le Lac des Cygnes.