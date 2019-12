"J’adorais Alain Barrière", a confié l’animateur Jean-Jacques Bourdin lors de l’émission matinale de RMC alors qu’il venait d’apprendre sa mort en direct.

"Il y a tellement, tellement de chansons d’Alain Barrière. Ça plonge tout le monde dans des souvenirs. C’est évident. J’y pensais l’autre jour. J’écoutais justement "Ma vie", et je pensais à Alain Barrière. Je me demandais quel âge il avait, où il était. Il était breton. Plus breton qu’Alain Barrière, il n’y avait pas. Il avait fait plusieurs AVC", explique-t-il, visiblement très ému par la nouvelle.

Le ministre français de la Culture, Frank Riester, a lui souligné la voix, le timbre et le charme du chanteur, capable de séduire plusieurs générations. "Son amour pour notre langue lui valait de nombreux admirateurs en France comme au Canada. La chanson française perd l’un de ses très grands."

Patrick Sébastien salue son ami et "un homme bien". "Il va tous nous manquer", écrit-il. La comédienne Michèle Bernier a quant à elle indiqué : "Alain Barrière… ma maman l’adorait…". Nikos Aliagas pointe, lui, du doigt tous les souvenirs auxquels ses chansons sont attachées.

Le Stade Rennais F.C. a également tenu à exprimer ses condoléances à sa famille et ses proches. Alain Barrière avait notamment composé l’"Hymne à la Bretagne" en 2006 et "Allez Rennes !" en 1971.