, nous confie l’ex-membre des Benny B, qui a fêté ses 53 ans ce vendredi.

“Le CNS n’évolue pas, je ne fais confiance qu'à mes fans"

Suivi par plus de 108.000 personnes sur Instagram et mondialement (re) connu dans le milieu, DJ Daddy K ne fait d’ailleurs uniquement confiance à ses fans. “Personnellement, je n’attends plus rien de personne. Ni du CNS, ni de personne, nous confesse celui qui mixe aux quatre coins de la planète. Je ne fais confiance qu’en mes fans. À ceux qui me suivent. Et ceux qui me soutiennent, me donnent de la force. Le reste, j’essaye d’éviter. Car le CNS, il n’évolue pas. Malgré tous les efforts que le peuple belge fait, j’ai l’impression que tous ces efforts ne servent à rien car on a encore plus de contaminations et de cas. C’est vraiment à se poser des questions sur le comment ils gèrent cette crise. Ça ne doit pas être évident mais j’ai l’impression que chez nos voisins, ils la gèrent mieux. En attendant, je ne préfère pas me fier à leurs décisions même si je respecte les règles. Je n’attends rien de plus d’eux.”

“Les discothèques sont prêtes, elles attendent juste le feu vert”

rassure toutefois notre star des platines en guise de conclusion. I