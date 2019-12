Je ne suis plus tout jeune", sourit d’emblée DJ Daddy K - qui fêtera ses 52 ans en janvier prochain - fatigué par une année 2019 riche en émotions (la médaille d’honneur de la Ville de Bruxelles, etc.) mais heureux comme jamais . "Jouer sur la Grand-Place est une consécration énorme pour le petit Bruxellois que je suis. C’est plus que symbolique ! J’ai commencé en mixant dans (...)