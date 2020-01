L'année ne démarre pas si bien pour la diva Céline Dion.

Janvier 2020 n'est pas de tout repos pour la Québécoise. Elle vient d'essuyer deux déceptions en peu de temps.

La première est l'annulation de son concert au Liban, pays d'origine de son défunt mari René Angélil. Cette décision a été prise à cause de la situation actuelle du pays. Les organisateurs ont déçu beaucoup de monde en annulant le concert.

Ensuite, Céline Dion doit faire face aux mauvais chiffres de son nouvel album "Courage". Alors qu'il était en tête des ventes lors de la première semaine, il occupe désormais la... 100ème place et ce, à peine sept jours plus tard. Selon des informations de Chart Data, il s'agit-là de la plus grosse chute au classement pour un album qui s'est classé à la première place le jour de sa sortie.

Une proche de Céline Dion s'est confiée au New York Post sur le moral de la chanteuse: "Elle est bouleversée. L’enfer s’est déchaîné. La seule raison pour laquelle elle en a vendu 100 000 albums, c’est parce que le label a mis le paquet, mais elle n’en a vendu qu’environ 3 000 la deuxième semaine".