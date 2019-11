Les deux pointures du hip-hop américain travaillent sur la suite de "Jesus is King".

Trois semaines après la sortie du très attendu Jesus Is King, Kanye West est déjà de retour en studio pour préparer la suite. Pour l’occasion, il s’accompagne d’un invité de marque : le pionnier du rap Dr. Dre. Les deux pointures ont annoncé sur Twitter que "Jesus Is King Part II" est prévu pour bientôt. En octobre dernier, celui qui s’est tourné vers le christianisme avait également indiqué qu’un album intitulé Jesus Is Born devrait sortir le jour de Noël. Celui-ci serait basé sur ses "Sunday Service", des grandes messes que Kanye West donne tous les dimanches. Rien ne dit pour le moment s’il s’agit d’un seul et même album ou si l’interprète de "Gold Digger" serait en train de travailler sur deux opus distincts.

Cette collaboration entre les deux géants du rap américain s’annonce déjà légendaire. Kanye West et Dr. Dre n’ont jamais travaillé ensemble auparavant de manière officielle, même si leurs chemins se sont souvent croisés. Le mari de Kim Kardashian a déclaré à plusieurs reprises être très inspiré par les musiques du producteur de hip-hop. "Il est la définition d'un vrai talent : Dre donne l'impression que Dieu l'a placé ici pour faire de la musique, et peu importe les forces qui sont alignées contre lui, il finit toujours au sommet", racontait-il au magazine Rolling Stone en 2010. L’annonce qui a secoué la planète rap survient alors que l’artiste originaire de Compton vient de fêter les 20 ans du cultissime opus 2001, sorti en novembre 1999.

Très prolifique, Kanye West a également averti ce lundi être en train de travailler sur un opéra. La production nommée "Nebuchadnezzar", mise en scène par l’artiste Vanessa Beercroft, sera présentée à Los Angeles le 24 novembre.