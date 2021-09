Un duel au sommet est annoncé en cette fin de la semaine. Car, à n’en pas douter, les deux protagonistes vont les tutoyer. C’est déjà le cas pour Kanye West dont le nouvel album Donda affole les compteurs. Sur la seule plateforme Apple Music, il s’est classé numéro 1 dans 132 pays depuis sa sortie dimanche. C’est du jamais vu. Il fait également parler la poudre sur Spotify. Donda remporte la palme du meilleur démarrage en 24 heures en 2021 sur la plateforme avec 95,1 millions de streams. C’est colossal mais toujours moins que Drake qui détient le record en la matière avec Scorpion. Sorti il y a désormais trois ans, l’album du Canadien avait totalisé 132 millions d’écoutes en ligne en deux tours d’horloge.

Cela fait plus de dix ans que Kanye West et Drake ne se font pas de cadeaux. Pourtant, le second n’avait initialement que des éloges à faire sur celui qu’il considérait comme le plus influent des artistes qu’il ait écouté. Mais c’était en 2009. Depuis, l’un comme l’autre ne manquent pas une occasion pour s’invectiver. Il suffit de tendre l’oreille à l’écoute de Donda pour entendre fuser les attaques contre l’interprète de “Hotline Bling”, titre qui avait permis à Drake de s’imposer comme le troisième rappeur à franchir la barre du milliard de vues sur YouTube. Même si Ye ne le nomme pas, il est difficile de ne pas comprendre qui est dans son collimateur. Sur le morceau “Junya”, par exemple, il déclare : “Move out of the way of my release/Why can’t losers never lose in peace”. Soit : “Dégage de mon chemin/Pourquoi les perdants ne peuvent-ils pas reconnaître leur défaite”.

Sur Trip at Knight, le dernier album de Trippie Redd paru cette année, le Canadien avait, lui, joué de la provocation à l’occasion de son featuring sur le titre “Betrayal”. Il chambrait clairement Ye qui, selon lui, attendait la parution de Certified Lover Boy avant de publier Donda : “All these fools I’m beefin’that I barely know/Forty-five, forty-four (Burned out), let it go/Ye ain’t changin’shit for me, it’s set in stone.” Comprenez : “Tous ces débiles avec qui je suis en clash et que je connais à peine/44, 45 ans (épuisé), passe à autre chose/Ye ne me fera rien changer, tout est coulé dans le bronze”.

Or, c’est ce vendredi que Drake sortira son nouvel album. Annoncé depuis le mois d’octobre, Certified Lover Boy pointera le bout du nez ce 3 septembre, avec près de 9 mois de retard. Hasard du calendrier ? Coup prémédité ? Réponse du berger à la bergère ? Allez savoir. En revanche, il est certain qu’un combat de titans se profile dans les charts ce vendredi. De quoi attiser encore un peu plus la rivalité entre les deux géants du rap nord-américain.