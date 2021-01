Le rappeur canadien, qui vient d'opérer une t ransformation capillaire inattendue , vient donc de battre un record du monde. D'après le site Générations.fr, confirmé par le site spécialisé Chart Data, Drake avait déjà cumulé plus de 36,3 milliards d’écoutes en tant qu’artiste solo. Les 14 milliards restants concernent ses collaborations avec d’autres artistes célèbres ou non.

L'habitué des records

L'interprète de "One Dance" ou "Hotline Bling" est même sur le point de sortir un nouvel album “Certified Lover Boy” à la fin de ce mois de janvier. Et risque donc de continuer de faire tourner la tête aux chiffres. Pour rappel, Drake faisait déjà partie du cercle très fermé des dix artistes les plus streamés de l’Histoire. En effet, le rappeur de 34 ans avait battu en octobre dernier le record du morceau le plus écouté de tous les temps. Son tube “God’s Plan”, a été entendu plus de 1,6 milliards de fois sur le géant suédois du streaming musical qu'est Spotify.