Un trésor inestimable a été retrouvé dans les caves humides d’un hôtel londonien. Des enregistrements inédits de concerts de Bob Marley y prenaient la poussière depuis une quarantaine d’années. Découvertes il y a deux ans, les bandes demandaient un sérieux travail de restauration.

Elles sont aujourd’hui sauvées et prêtes à être mises aux enchères par Omega Auctions le 21 mai prochain, en Angleterre. Sur les treize bobines récupérées, seules dix ont pu être remises en état. Celles ci seront vendues par lot de trois. Le prix de départ pour chaqu’un d’eux est estimé à environ 30 000 euros. Sur les enregistrements se trouvent des retransmissions de concerts donnés par l’artiste jamaïquain et son groupe The Wailers dans les années 70.

Parmi eux, trois performances captées dans la capitale britannique, au Lyceum Theatre en 1975, à l’Hammersmith Odeon en 1976 et dans le Rainbow Theatre en 1977. Mais aussi un live enregistré à Paris, au Pavillon Baltard, en juin 1978. Quelques-uns des plus grands titres de l’icône du reggae figurent sur ces bandes, comme "No Woman No Cry", "Is This Love" ou encore "Jamming".

Le sauvetage de ces bandes s’annonçait périlleux. Joe Gatt, un homme d’affaires londonien, a été le premier à avoir mis la main dessus, juste avant que celles-ci ne se retrouvent à la poubelle. Il prend alors contact avec son ami musicien Louis Hoover qui ne pouvait pas en croire ses yeux. L’ingénieur du son Martin Nicholas est ensuite appelé à la rescousse. "La première fois que j’ai vu les bandes, j’aurais dû dire ‘Non merci les gars’, car elles étaient couvertes de moisissure et avaient subi des dégâts considérables, a-t-il indiqué au Guardian. Si quelqu’un avait essayé de les jouer dans cet état, tout le contenu aurait été détruit et perdu à jamais." Heureusement pour les fans, les enregistrements sont aujourd’hui sains et saufs.