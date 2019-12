Vous ne savez pas quoi passer pendant les fêtes au niveau de la musique? Vous avez pourtant l'embarras du choix.

Les chansons de Noël sont en effet très à la mode et ne manquent pas. Si beaucoup les trouvent "kitsch" ou ringardes, chaque année elles reviennent. On vous compile quelques incontournables.

Du classique...

Mariah Carey - All I Want for Christmas Is You (1994)

Vingt-cinq après sa sortie, en 1994, le tube de Maria Carey s'est hissé, le 16 décembre dernier, à la tête des ventes de single aux Etats-Unis.

Wham! - Last Christmas (1984)

Tourné en 1984 par Andy Morahan à Saas-Fee (Suisse), le clip montre George Michael et Andrew Ridgeley s'amuser dans toute la splendeur des années 80 en compagnie des choristes Pepsi et Shirlie, du mannequin Kathy Hill et du bassiste du groupe Spandau Ballet, Martin Kemp.

Bruce Springsteen - Santa Claus Is Comin' To Town (1978)

Ce chant de Noël a été repris par Mariah Carey, Justin Bieber et les Jackson 5, mais la meilleure version reste celle de Bruce Springsteen.

Frank Sinatra - Let it snow (1950)

Saviez-vous que Frank Sinatra n'est pas l'auteur original de ce classique? On le doit en fait au parolier Sammy Cahn et au compositeur Jule Styne en 1945. Si la chanson revient fréquemment à cette période, il s'agit avant tout d'une chason d'amour qui ne mentionne d'ailleurs à aucun moment la fête de Noël...

The Ronettes - Sleigh Ride (1963)

L'original de ce tube de Noël, on le doit à Leroy Anderson en 1948. Mais on dit merci au groupe de filles Ronettes pour leur reprise une quinzaine d'années plus tard.

Bobby Helms - Jingle Bell Rock (1957)

Aux Etats-Unis, la chanson est parue en single deux jours avant Noël 1957. Quelle bonne idée...

Du français...

Tino Rossi - Petit Papa Noël (1946)

Ecrite pour le film «Destins» de Richard Pottier, «Petit papa Noël» est assurément la chanson la plus connue et la plus vendue de Tino Rossi.

Jordy - It's Christmas, c'est Noël (1993)

Vous vous souvenez de Jordy? L'enfant-star avait été propulsé sur le devant de la scène en 1992 avec son tube "Dur, dur d'être un bébé". Mais saviez-vous que l'année suivante, il sortait un album de Noël "Potion magique", avec comme titre marquant "It's Christmas C'est Noël".

Du morderne...

Justin Bieber - Mistletoe (2011)

Mistletoe, premier single extrait de l'album "Under the Misteltoe", est sorti le 17 octobre 2011. Il a été vendu à plus de... un million et demi d'exemplaires.

Ariana Grande - Santa Tell Me (2013)

Et une petite dernière pour faire aussi plaisir aux plus jeunes. Une chanson de Noël aux influences R&B.

