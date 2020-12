Annoncé à grand renfort de superlatifs, Studio 2054, le show en ligne proposé par Dua Lipa le vendredi 27 novembre, a fait un carton et bat des records. Disponible jusqu’au 6 décembre sur la plateforme LiveNow, Studio 2054 a déjà été vu à cinq millions de reprises. Un record d’après la maison de disques Warner chez qui Dua Lipa est signée.

Voilà qui confirme le succès déjà enregistré par le dernier album de la Britannique sorti au début du confinement. Grâce à Future Nostalgia, la jeune chanteuse qui bouscule la pop s’est offert six nominations aux Grammy Awards, notamment dans les catégories Meilleur album, Meilleure chanson et Meilleure performance solo. Tout cela sans compter ses singles qui collectionnent les certifications. “Break My Heart” est disque d’or, “Physical” de platine et “Don’t Start Now” double disque de platine.

Et “Fever”, en duo avec Angèle, truste la première place du classement singles de l’Ultratop, tant francophone que néerlandophone. C’est aussi le single à s'être t le plus rapidement installé à cette place, chez nous, depuis la sortie en 2015 de “Hello” d’Adèle !

Dans la critique du show que la DH vous proposait le week-end dernier, il était fait mention de la place à part dont Angèle a bénéficié dans ce spectacle concocté par son amie Dua Lipa. La Belge a été particulièrement mise en valeur, notamment lors de l’interprétation de “Fever” où la complicité entre les deux artistes était indéniable. De quoi entrer dans la cour des grands avions-nous écrit. Confirmation avec les chiffres d’audience faramineux enregistrés par Studio 2054.

Après sa participation au concert One World : Together at Home organisé par Lady Gaga pendant le premier confinement, cette prestation au côté de Dua Lipa, mais également de Kylie Minogue, d’Elton John, de Miley Cyrus et d’autres, pourrait bien être le tremplin d’une carrière internationale pour Angèle.

Quoi qu’il en soit, sans même avoir sorti d’album - Brol et Brol la suite datent respectivement de 2018 et 2019 - et un seul single - "Ta reine", disponible depuis le 6 mars dernier -, il n’est pas usurpé de dire que la jeune Belge a encore une fois marqué l’année écoulée de son empreinte.