Trois ans après son premier album, Dua Lipa reviendra sur le devant de la scène avec Future Nostalgia en 2020. Elle a annoncé le titre de celui-ci via une photo de son nouveau tatouage situé dans le creux de son bras.

"Don’t Start Now", premier extrait de cet opus, sorti début novembre, comptabilise déjà plus de 40 millions de vues sur Youtube. Depuis ses débuts, la chanteuse britannique d’origine albanaise connaît un succès fulgurant. Son album éponyme a généré pas moins de 4,22 milliards d’écoutes sur Spotify, devenant ainsi l’album féminin le plus streamé sur la plateforme.

"Avec cet album, j’ai voulu sortir de ma zone de confort et me mettre au défi de faire de la musique inspirée par mes chansons pop classiques préférées, tout en proposant quelque chose de frais et qui me ressemble", a-t-elle indiqué dans un communiqué. Elle ajoute avoir puisé l’inspiration auprès de Gwen Stefani, Madonna, Moloko, Blondie ou encore Outkast. "Avec le temps que je vais passer en tournée avec mon groupe, je voulais que Future Nostalgia soit adapté au live, tout en étant mixé avec une production électronique moderne. Mon son a mûri en même temps que moi, mais j’ai voulu garder la même sensibilité pop que sur le premier disque."

L’artiste de 24 ans viendra défendre ses nouvelles chansons lors d’une tournée européenne qui débutera en avril. Elle sera de passage au Sport Paleis d’Anvers le 2 mai prochain. Les billets seront disponibles à partir de ce vendredi 6 décembre.