Sur RTL France, Jacques Dutronc a annoncé qu’il donnerait sa voix au "Roussellement", c’est-à-dire au candidat communiste Fabien Roussel. "Ce dernier a inventé ce terme en opposition au ‘ruissellement’ que défendrait Emmanuel Macron, a précisé la radio. Cette théorie économique consisterait à ne pas trop entraver de taxes et impôts les plus riches afin que, par leurs investissements, la richesse ruisselle des plus aisés vers les classes populaires."

Quant à Renaud, après avoir donné sa voix à Macron en 2017 (en s’attirant les foudres de ses fans), le chanteur revient à ses premières amours. "Le premier tour, je choisis le candidat le plus à l’extrême gauche, quasiment un ‘anar’ (anarchiste, NdlR), Philippe Poutou. Au second tour, je voterai contre Le Pen".