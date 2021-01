C’est à Slimane qu’est revenu l’honneur de mitonner l’hymne des Enfoirés 2021, et cela dans le contexte particulier que l’on connaît. Il signe “Maintenant”, un titre comme toujours emprunt des valeurs de solidarité, de partage et d’amour, suffisamment fédérateur pour rassembler le public et décrocher une place dans les playlists des radios afin de maximiser les recettes en faveur des Restos du cœur qui en ont bien besoin. En effet, en raison de la pandémie, de plus en plus de gens ont basculé dans la précarité, voire la très grande précarité.

La situation est d'autant plus compliquée qu'en raison des mesures sanitaires prises pour lutter contre le coronavirus, le traditionnel concert des Enfoirés sera donné à huis clos. Les recettes des tickets des soirées se sont donc envolées. L'équipe espère se rattraper avec la diffusion de l'enregistrement qui a lieu cette semaine à Lyon. Il sera proposé au mois de mars, sur TF1. Et avec les ventes de CD et de DVD.

Il y a du beau monde sur ce single : Vitaa, Zazie, Nolwenn Leroy, Vianney, Patrick Bruel, Patrick Fiori ou encore Soprano. Et quelques clins d'oeil à Coluche et à Jean-Jaccques Goldman. De quoi réveiller l'espoir entretenu par certains de voir ce dernier rejoindre la troupe quatre ans après son départ. Rappelons qu'il est question d'une surprise pour le concert avec le retour d'une personnalité absente des Enfoirés depuis quelques années...

En attendant, à vous de juger la force de "Maintenant".