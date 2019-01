Un jury américain va devoir déterminer si le chanteur britannique Ed Sheeran (27 ans) a ou non plagié un titre de Marvin Gaye, décédé en 1984, a ordonné jeudi un juge new-yorkais.

Il y a "des similitudes troublantes entre différents éléments musicaux" des deux chansons, a estimé le juge Louis Stanton, refusant ainsi la demande d'Ed Sheeran de rejeter la plainte. Sheeran, son co-auteur et sa maison de disques sont soupçonnés d'avoir entre autres utilisé le rythme et la mélodie de "Let's Get It On" (1973) pour écrire "Thinking Out Loud". Les plaignants sont les héritiers du producteur Edward Townsend, auteur avec Gaye de "Let's Get It On".

Les avocats d'Ed Sheeran réfutent l'accusation. Selon eux, "Thinking Out Loud" a un "ton sombre, mélancolique et traite d'un long amour romantique", alors que "Let's Get It On" serait "un hymne sexuel".

Le même juge doit également se prononcer sur une seconde plainte, déposée par la firme Structured Asset Sales (SAS) qui possède une part des droits d'auteur sur la chanson de Marvin Gaye.

Ed Sheeran a cartonné avec "Thinking Out Loud" (2014), le titre se classant premier des hit-parade dans plus de 10 pays. Celui-ci a également été visionné plus de 2,6 milliards de fois sur Youtube.