Ed Sheeran en Belgique, c’était l’événement ce vendredi matin. Non pas que le Britannique soit de passage chez nous, mais il a dévoilé les premières dates de son +- = x Tour. En français dans le texte : le Mathematics Tour. Celui-ci fera étape le 22 juillet au Stade Roi Baudouin. Le chanteur sera le premier à fouler “la pelouse” du Heysel pour un concert depuis le début de la pandémie.

Un concert d’Ed Sheeran en Belgique, qui plus est dans le Stade Roi Baudouin, c’est déjà plus qu'un événement en soi. Mais trois concerts potentiels, c’est du jamais vu! Car selon nos informations, Ed Sheeran a déjà posé des options pour s'y produire les 23 et 24 juillet qui suivent.

Un petit coup d’œil dans le calendrier permet de constater que le Britannique ne double officiellement que des dates au Royaume-Uni: à Cardiff, Sunderland, Manchester et Glasgow. Il triple même à Londres. Il voit aussi double à Amsterdam. Mais entre chaque concert dans une ville différente, il s’écoule entre 5 et 10 jours. Sept précisément entre sa venue à Bruxelles et le concert suivant, au Stade de France, à Paris. largement de quoi caser des concerts supplémentaires.

Des records en vue

Si les tickets pour le 22 juillet sont pris d’assaut comme tout le laisse supposer – il n’y a qu’à voir le succès des singles extraits de l’album à venir le 29 octobre, dont “Bad Habits” -, les options sur les deux autres dates devraient devenir concrètes. Avec 55 000 spectateurs par concert (ce sera une scène centrale, comme lors du 360° Tour de U2 en 2010), cela ferait d’Ed Sheeran le recordman d’affluence au Stade Roi Baudouin. En 2010, U2 avait rassemblé plus de 144000 fans en deux soirées.

Remplir trois fois le Stade Roi Baudouin constituerait aussi un record puisqu’à ce jour, seuls trois artistes ont réalisé un doublé : U2, Coldplay et Robbie Williams. Verdict à partir du 25 septembre, date mise en vente des tickets pour la seule date ferme à ce jour: le 22 juillet.