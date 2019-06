Longtemps, ils ont trusté les premières places des tournées les plus rentables de tous les temps. Mais Bono et ses amis vont devoir céder la place à la nouvelle génération incarnée par… Ed Sheeran. Pas encore trentenaire (il a eu 28 ans le 17 février) et déjà presque milliardaire !

On s’explique : d’après le site Pollstar, spécialisé en musique, sa tournée The Divide Tour devrait lui rapporter quelque 750 millions de dollars (et donc déclasser la tournée que U2 a faite entre 2009 et 2011 et qui avait fait tomber 735 millions de dollars dans leur escarcelle).

Sur la route depuis mars 2017, le chanteur britannique a déjà donné 260 concerts, sur tous les continents. La tournée lui aurait déjà rapporté 552 millions d’euros, faisant de lui l’artiste qui a le plus gagné d’argent en une année dans l’histoire de la musique.

Outre son talent , il y a un autre facteur qui attire les fans dans les salles : le prix des billets. Quand Ariana Grande affiche des tarifs avoisinant les 115 dollars, Ed, lui se "contente" de 89 billets verts. Et le Divide Tour est loin d’être terminé puisque le rouquin devrait encore se produire à de nombreuses reprises en Europe et en Russie, avant le grand final, dans sa ville natale d’Ipswich.

Et ce n’est pas tout puisque sur les plateformes de musique en ligne aussi, Ed bat tous les records. Sa chanson "Shape of you" n’est rien moins que le titre le plus écouté de tous les temps sur Spotify avec 1,3 milliard d’écoutes, le classant juste derrière Drake qui reste premier tous morceaux confondus. En revanche, sur YouTube, Ed Sheeran est bien le Number One. La chaîne officielle de la star de la pop est la première avec 17 milliards de vues cumulées et le clip de "Shape of you" y a été vu plus de quatre milliards de fois.