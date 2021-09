Son nouvel album Equals ("="), le cinquième de sa discographie, est annoncé pour le 29 octobre mais les fans peuvent d’ores et déjà ajouter une autre date dans leur agenda. Ed Sheeran sera en concert en Belgique le 22 juillet. Et pas n’importe où! C’est au Stade Roi Baudouin qu’il se produira dans le cadre de sa nouvelle tournée mondiale. Celle-ci doit s’étendre sur trois ans a fait savoir le chanteur sur ses réseaux sociaux. Etant donné le succès du single “Bad Habits” lancé en éclaireur, il ne fait pas l’ombre d’un doute que les places partiront comme des petits pains. Attention, cele-ci seront disponibles via un service de ticketing inédit à ce jour en Belgique afin de lutter contre le marché noir.

Equals, bien porté par le single “Bad Habits” et ses successeurs “Visiting Hours”, une ballade interprétée en compagnie de Kylie Minogue, et “Shivers” dévoilé ce lundi 13 septembre, viendra compléter la trilogie déjà dédiée aux symboles mathématiques initiées par le Britannique en 2011 avec Multiply ("X"), suivi de Plus ("+") en 2014 et de Divide paru en 2017. L'album contiendra 14 titres. L’écriture a commencé il y a plus de quatre ans. Ed Sheeran évoque un disque de passage à l’âge adulte, lui qui a désormais 30 ans. “J’ai traversé l’amour, le perte, une nouvelle vie, le chagrin”, a-t-il déclaré sur Instagram, en ajoutant qu’il n’a jamais été aussi fier d’un travail et excité à l’idée de le partager avec le public.

Et quand il y en a pour deux, il y en a pour trois. Les inconditionnels du natif d’Halifax n’auront pas un album à se mettre sous la dent prochainement mais deux. En effet, Ed Sheeran a fait savoir que Minus ("-") doit suivre dans les 18 mois.