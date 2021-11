Ed Sheeran a été récompensé deux fois, et les BTS quatre fois. Ed Sheeran, qui était nommé cinq fois, a été le gagnant des importantes catégories "Meilleur artiste" et "Meilleure chanson". Cet award en particulier lui a été décerné pour son hit "Bad Habits".

Quant au groupe sud-coréen BTS, il a été vainqueur dans les quatre catégories pour lesquelles il était nommé, à savoir "Best pop", "Best K-pop", "Best group" et "Plus grands fans".

Dans la catégorie "Best Rock", c'est le groupe italien Måneskin qui est reparti avec la distinction. Nicki Minaj a décroché l'award du "Best Hip-Hop", et YUNGBLUD celui de la catégorie de meilleure musique alternative.

Le perdant de la soirée s'est avéré être le Canadien Justin Bieber. Fort de huit nominations, il est reparti bredouille.

Les prix étaient remis cette année dans la capitale hongroise Budapest. Le grand public pouvait sélectionner certains gagnants via un vote en ligne.