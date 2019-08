Voilà qui devrait réconforter le Ed Sheeran abattu après le décès de son chat Graham comme on a pu le voir sur Instagram. Avec ses 246 dates ayant rapporté plus de 545 millions d’euros, son Divide tour a battu le record de la tournée la plus lucrative de tous les temps jusqu’ici détenu par U2. En 2011, le groupe irlandais avait amassé 544 millions avec sa série de concerts 360°. Ils avaient eux-mêmes devancé les Rolling Stones détenteurs du titre auparavant avec près de 500 millions de recettes.

Ed Sheeran a passé (...)