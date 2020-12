Avec Ed Sheeran, c‘est Noël avant l’heure. Le chanteur est sorti de sa pause bien méritée après des années d’incessantes tournées pour livrer un titre inattendu. "Afterglow” et le clip qui l’accompagne sont disponibles sur les plateformes de streaming depuis ce lundi, plus d’un an après la sortie du dernier single de l’artiste extrait de l’album

Il s’agit d’un morceau de 3 minutes écrit avec Fred Gibson et David Hodges typiquement dans ce que le Britannique a l’habitude de proposer,à savoir une ballade romantique interprétée à la guitare acoustique. De quoi passer un agréable moment devant la cheminée, le feu allumé, un plaid sur les genoux.

La surprise était dans l’air depuis dimanche et la publication d’un message d’Ed Sheeran sur les réseaux sociaux annonçant un cadeau de Noël pour ce lundi 21 décembre. La chanson date de l’an dernier précise le communiqué qui accompagne cette sortie. Mais “ce n’est pas le premier single du prochain album” s’empresse de préciser l’artiste, simplement une composition qu’il apprécie beaucoup et qu’il souhaitait partager avec ses fans.

Que les fans se rassurent, le chanteur ne se tourne pas les pouces en ces temps troublés. Il travaille bien sur un nouvel album. Il devrait sortir en 2021. Si on en croit son manager, il aurait même une ou deux longueurs d’avance avec des albums déjà en stock.