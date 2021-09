C’était la surprise du chef. Vendredi matin, Ed Sheeran, dont le nouvel album "=" (Equals) sortira le 29 octobre, a dévoilé les dates de sa tournée mondiale. La Belgique n’a pas été oubliée puisqu’il se produira le 22 juillet prochain dans le stade Roi Baudouin. Mieux, il a posé des options également pour les 23 et 24 juillet. Si les places mises en vente ce 25 septembre s’arrachent, comme tout le laisse présager, le Britannique pourrait se produire à trois reprises sur le plateau du Heysel. Du jamais-vu. À ce jour, seuls U2, Coldplay, Johnny Hallyday et, on l’oublie parfois, Robbie Williams, sont parvenus à faire coup double dans l’enceinte bruxelloise.

Miser sur trois dates potentielles sur la pelouse du stade Roi Baudouin, c’est énorme. D’autant qu’Ed Sheeran le fera avec une jauge pleine, soit 55 000 spectateurs par soir. En effet, il proposera un spectacle sur une scène centrale, comme l’avait fait U2 en 2010 lors du 360° Tour.

