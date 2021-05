Son titre "More Spell On You" a été samplé sur "One More Time", le plus grand tube du duo, sans qu’il soit crédité ni rémunéré pour.

Le 22 février dernier, Daft Punk surprenait tout le monde. Non pas en sortant un nouvel album mais en annonçant sa séparation. Après 28 ans d’une carrière commune commencée avec le groupe Darlin’, Thomas Bangalter et Guy-Manuel de Homem-Christo indiquaient prendre des chemins différents, le tout matérialisé par une vidéo intitulée "Epilogue".

C’est peu dire que la fin de Daft Punk a fait l’effet d’un séisme dans le monde de la musique. Tous genres confondus, les hommages se sont multipliés, notamment de la part des plus grands,