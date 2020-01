Membre du jury au dernier Top Model Belgium, Élodie Frégé revient avec un album et une pièce où elle incarne Marilyn Monroe.

Je ne suis absolument pas pour les concours de beauté à la base, j’ai même failli refuser au début", nous confie d’emblée la charmante Élodie Frégé, croisée lors du Top Model International au Lido de Paris, membre du jury aux côtés notamment de Maeva Coucke et Adriana Karembeu. "Je me suis dit : ‘Oulala, moi qui prêche la beauté sous toutes ses formes, c’est compliqué pour moi de faire ça.’ Mais comme cela me paraissait prestigieux et que j’étais libre, je me suis dit : ‘Allez, pourquoi pas !’ Il est vrai que j’ai plus l’habitude des concours de chant ou spectacles de danse. Après, je ne regardais pas tellement la plastique mais plus une lumière, un œil qui pétille ou une énergie !"

L’ex-gagnante de la Star Academy (saison 3) et ancienne coach de la Nouvelle Star, qui se dit "abîmée" ("ça commence à se voir") par ses 38 ans, sait de quoi elle parle.