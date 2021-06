En plus d'être frappés par l'interruption des concerts en raison de la pandémie de coronavirus, les musiciens et professionnels du spectacle ont depuis le 1er janvier besoin d'un visa pour les tournées de plus de trente jours dans l'Union européenne.

Ainsi les nouveaux artistes "ne pourront pas faire librement de tournée en Europe", "en raison des coûts prohibitifs des visas" et autres documents requis, a dénoncé sur Instagram Elton John.

Le chanteur a indiqué avoir rencontré le ministre chargé du Brexit David Frost le mois dernier, mais malgré la "catastrophe qui menace, le gouvernement ne semble ni capable ni désireux de résoudre" les "failles béantes" de l'accord commercial conclu avec Bruxelles "et préfère s'en prendre à l'UE plutôt que de trouver des solutions à ce bazar".

Face au ministre qui a selon lui invoqué un long processus pour résoudre ces difficultés, Elton John a répliqué que "notre industrie n'a pas le temps", "c'est maintenant qu'elle est en train de mourir", accusant le gouvernement d'avoir "rompu sa promesse" de protéger la musique et le secteur de la création.

"J'appelle le gouvernement à résoudre ce bazar sans quoi nous risquons de perdre de nouvelles générations de talents de premier plan mondial", a déclaré Elton John soulignant que le secteur de la création représente 111 milliards de livres sterling (128 milliards d'euros) pour l'économie britannique.

"Si j'avais dû faire face aux obstacles financiers et logistiques auxquels sont aujourd'hui confrontés les jeunes musiciens quand j'ai commencé, je n'aurai jamais eu la possibilité de construire les fondations de ma carrière et je doute profondément que je serais là où je suis aujourd'hui", a relevé la star.

En début d'année, Elton John avait avec une centaine de stars de la musique - Sting, Ed Sheeran ou la compositrice Judith Weir - signé une tribune accusant le gouvernement de Boris Johnson d'avoir "honteusement laissé tomber" les musiciens.