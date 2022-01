Mais le mari de David Furnish a fait part d’une triste nouvelle à ses fans sur Instagram. "J’ai été testé positif au coronavirus", écrit Elton John qui se voit contraint d’annuler ses deux concerts prévus à Dallas mardi et mercredi. "Heureusement, je suis pleinement vacciné et j’ai reçu un rappel, et mes symptômes sont légers donc je suis persuadé d’être en mesure de faire mon concert samedi à North Little Rock, dans l’Arkansas". Avant que l’interprète de "Candle in the Wind", dont les deux spectacles au Sportpaleis d’Anvers auront lieu les 27 et 28 mai 2023, ne conclue son message par ces mots. "C’est toujours une immense déception de reporter des concerts […] mais je veux assurer ma sécurité ainsi que celle de mon équipe."