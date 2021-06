Le chanteur de 74 ans avait débuté sa tournée d'adieu, baptisée "Farewell Yellow Brick Road" en 2018, prévoyant plus de 300 dates en trois ans à travers le monde avant qu'elle soit perturbée par le contexte sanitaire lié à la pandémie de coronavirus.

La tournée débutera en mai 2022 à Francfort (Allemagne) et s'achèvera six mois plus tard à Los Angeles après avoir traversé l'Europe en passant notamment par Milan, Paris et Liverpool, puis l'Amérique du Nord.

Auparavant, Sir Elton John jouera à Bercy - rebaptisé Accor Arena - les 10, 12 et 13 octobre 2021 lors de trois concerts déjà complets, initialement prévus en octobre 2020.

A l'issue de cette tournée, quatre autres concerts se dérouleront en Australie et en Nouvelle-Zélande au début de l'année 2023.