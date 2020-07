Le chanteur ouvre ses archives pour la bonne cause.

À partir de demain, l’interprète de "Tiny Dancer" lance Elton John : Classic Concert Series, soit des rediffusions de concerts historiques issus de ses archives. L’initiative débute avec sa performance de 1976 au théâtre Playhouse à Édimbourg où il interprète pour la première fois son tube "Don’t Go Breaking My Heart" sur scène. D’autres classiques comme "Rocket Man", "Daniel" ou encore "Bennie And The Jets" sont aussi au programme. Le concert inédit en ligne sera disponible à 18 h sur YouTube. Cinq autres seront mis en ligne chaque semaine.

Ces différents livestreams visent à lever des fonds pour aider les personnes fragilisées à la suite de la crise du coronavirus. "Le Fonds d’urgence Covid-19 de ma Fondation aide les partenaires de première ligne à se préparer à la pandémie et à ses effets sur la prévention du VIH, en plus de prendre soin des communautés les plus marginalisées. Nous ne pouvons pas compromettre le dépistage et les soins du VIH pendant cette période, sinon les résultats pourraient être désastreux pour les 37,5 millions de personnes vivant avec le VIH" , écrit l’artiste anglais sur son site internet. Les spectateurs pourront faire des dons via la plateforme vidéo.

Elton John est aussi attendu les 8 et 9 septembre au Sportpaleis pour sa tournée d’adieu entamée en 2018.