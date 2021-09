Les deux concerts à guichets fermés prévus au Sportpaleis d'Anvers les 16 et 17 octobre 2021 sont donc déplacés aux 27 et 28 mai 2023. Dans un communiqué officiel, le chanteur âgé de 74 ans explique qu'après une chute durant ses vacances d'été, sa hanche le fait toujours fortement souffrir. "Malgré une physiothérapie intensive et un traitement spécialisé, la douleur a continué à s'aggraver et il m'est de plus en plus difficile de bouger. On m'a conseillé de me faire opérer le plus tôt possible pour me rétablir complètement et éviter les complications à long terme. Je vais suivre un programme de kinésithérapie intensive pour retrouver une mobilité totale, sans douleur."

Elton John sera malgré tout présent à Paris le 25 septembre pour participer au concert pour la planète organisé par l'ONG Global Citizen, car il ne veut pas laisser tomber une bonne cause. Toutefois, ce soir-là, il ne jouera que cinq chansons, ce qui est encore physiquement acceptable pour lui. Il subira ensuite une intervention chirurgicale afin de pouvoir reprendre sa tournée à la Nouvelle-Orléans, aux États-Unis, en janvier 2022.

"Je sais combien mes incroyables fans ont été patients depuis que le coronavirus a semé la pagaille l'année dernière, et j'ai le cœur brisé de devoir les faire attendre encore plus longtemps. Je ressens exactement la même frustration après l'année que nous avons eue. Je promets que les concerts reviendront l'année prochaine et je ferai en sorte qu'ils vaillent la peine d'avoir attendu", assure le chanteur britannique.