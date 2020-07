Ces diffusions inédites ont pour but de récolter des fonds pour aider les communautés marginalisées touchées par la crise du coronavirus.

Alors que Radiohead clôture la mise en ligne hebdomadaire de leurs concerts mythiques commencée en avril, c’est au tour d’un autre artiste de légende de reprendre la main. A partir de demain, l’interprète de "Tiny Dancer" lance Elton John: Classic Concert Series, soit des rediffusions de concerts historiques issus de ses archives. L’initiative débute avec sa performance de 1976 au théâtre Playhouse à Edimbourg où il interprète pour la première fois son tube "Don’t Go Breaking My Heart" sur scène. D’autres classiques comme "Rocket Man", "Daniel" ou encore "Bennie And The Jets" sont aussi au programme. Le concert inédit en ligne sera disponible à 18h sur YouTube. Cinq autres seront mis en ligne chaque semaine.

Ces différents livestreams ont pour objectif de lever des fonds pour aider les personnes fragilisées suite à la crise du coronavirus. "Le Fonds d’urgence COVID-19 de ma Fondation aide les partenaires de première ligne à se préparer à la pandémie et à ses effets sur la prévention du VIH, en plus de prendre soin des communautés les plus marginalisées. Nous ne pouvons pas compromettre le dépistage et les soins du VIH pendant cette période, sinon les résultats pourraient être désastreux pour les 37,5 millions de personnes vivant avec le VIH", écrit l’artiste anglais sur son site internet. Les spectateurs pourront faire des dons via la plateforme vidéo.

Si pour le moment les fans pourront profiter de ces événements de manière digitale, ils pourront peut-être bientôt assister en vrai à ses concerts. A ce jour, ses dates au SportPaleis d’Anvers le 8 et 9 septembre de sa grande tournée d’adieu entamée en 2018 sont toujours maintenues. On imagine bien cependant qu’elles pourraient être reportées en fonction de la situation sanitaire.