Voilà un sondage qui ne changera pas la face du monde mais qui permet de sourire.

Pour les Britanniques, Elvis Presley est toujours, aujourd’hui, la star la plus iconique de tous les temps. À cause de sa coiffure… Suit une autre adepte des coupes extravagantes, Amy Winehouse. Bob Marley et ses dreadlocks occupent la troisième place du podium. Le top 5 est complété par deux stars aux looks plus sages : Jennifer Aniston et Audrey Hepburn. On aimerait quand même connaître le pourcentage de coiffeurs sondés pour l’occasion.